Agroalimentare: l’UE mette in campo 160 milioni per la promozione globale

La Commissione Europea accelera il sostegno al comparto agricolo inaugurando ufficialmente i bandi 2026 per la presentazione di proposte. L'iniziativa mira a finanziare campagne promozionali ed eventi per valorizzare le eccellenze agroalimentari dell'Unione, stanziando 160 milioni di € in sovvenzioni destinati a organizzazioni di produttori e organismi commerciali.
Una strategia da record
L'intervento si inserisce nel più ampio programma di lavoro 2026 della politica di promozione, che quest'anno vanta una dotazione complessiva di 205 milioni di €. Si tratta dello stanziamento più alto mai registrato, un segnale forte per accrescere la consapevolezza dei consumatori globali. Tutte le attività saranno veicolate sotto il marchio "Enjoy, it's from Europe", lo slogan che certifica l'impegno degli agricoltori europei nel garantire elevati standard di sicurezza, ambiente e benessere animale.
Priorità politiche e mercati esteri
La centralità del settore è stata ribadita ai massimi livelli istituzionali. La Presidente Ursula von der Leyen ha richiamato l'importanza del comparto nell'ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, mentre i pilastri della strategia sono contenuti nel documento "Vision for Agriculture and Food". Secondo tale visione, la promozione non è solo marketing, ma uno strumento di resilienza e diversificazione fondamentale per la competitività internazionale.
I fondi non guarderanno solo al mercato interno, ma punteranno a aree geografiche ad alto potenziale come Nord America, Cina, Giappone, Singapore, Corea del Sud e Regno Unito. Oltre ai finanziamenti diretti, la Commissione coordinerà missioni del Commissario Christophe Hansen e la partecipazione alle principali fiere mondiali.
Come partecipare
Per gli operatori interessati, i bandi lanciati oggi resteranno aperti per la presentazione delle domande per i prossimi tre mesi. Per illustrare nel dettaglio le modalità di accesso e i criteri di ammissibilità, è stata programmata una giornata informativa che si terrà a Bruxelles (e in streaming online) il 27 e 28 gennaio 2026.