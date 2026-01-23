Savona, lavori sul percorso ciclopedonale: divieti di sosta e modifiche alla viabilità in via Cadorna

Proseguono i lavori per il completamento del percorso ciclopedonale a Savona. Per l'intervento il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità in via Cadorna per consentire l’esecuzione degli interventi programmati dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente.

I lavori, affidati alla ditta CAVE DI Frisolino sono programmati nelle giornate di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026 e comporteranno divieti di sosta con rimozione forzata attivi 24 ore su 24 lungo diversi tratti della via.

Nel dettaglio, il 26 gennaio con divieto di sosta nel tratto lato ponente da via Bonini fino alla cancellata dello stadio lato via Stalingrado; il 27 gennaio con divieto di sosta lato ponente dall’ultima cancellata dello stadio fino a via Bove; il 28 gennaio con divieto di sosta lato levante da via Stalingrado fino a via Bonini.

Durante le attività di cantiere potranno verificarsi interruzioni temporanee del transito veicolare garantendo comunque, dove possibile, la circolazione in entrambe le direzioni con corsie di larghezza minima di 2,80 metri. Nei momenti in cui non sarà possibile mantenere il doppio senso di marcia, il traffico sarà regolato da senso unico alternato con movieri.

L’ordinanza prevede inoltre specifiche misure per la sicurezza di pedoni e automobilisti, con la presenza di segnaletica temporanea conforme al Codice della Strada, limiti di velocità ridotti fino a 20–30 km/h e personale dedicato alla gestione dei flussi. Sarà garantito l’accesso alle proprietà laterali, il passaggio dei mezzi di soccorso e dei bus di linea, oltre alla continuità dei percorsi pedonali, con eventuali deviazioni opportunamente segnalate.