Savona, visita di commiato del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Di Maria alla Capitaneria di Porto

Nella mattinata di oggi, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, Ing. Giuseppe Di Maria, ha fatto una visita di commiato al Comando della Capitaneria di Porto di Savona, essendo destinato a ricoprire l’incarico di Comandante in un’altra sede.

La visita ha confermato i buoni rapporti lavorativi tra i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera, che in questi anni hanno collaborato sia in attività congiunte di soccorso sia in numerose iniziative benefiche.

Il CV (CP) Matteo Lo Presti, a nome di tutto il personale, ha espresso all’Ing. Di Maria il proprio compiacimento per l’attività svolta, con l’auspicio di un futuro ricco di soddisfazioni.