Oltreletimbro di Savona: il gatto Harry, "re" del quartiere, non si trova da giorni. Un appello per ritrovarlo

Nell'oltreletimbro manca una presenza familiare, silenziosa ma costante, che da anni fa parte della vita quotidiana del quartiere. Harry, il gatto diventato simbolo della zona, non si trova più e ora residenti e commercianti lanciano un appello per ritrovarlo

Il gatto è di proprietà di una signora che vive nella zona di corso Viglienzoni, dove tutti lo consocono: Harry è abituato a uscire, a girare tra i negozi dell’Oltreletimbro, dove ha sempre trovato crocchette e anche un posto per schiacciare un pisolino.

Purtroppo, molte persone, trovandolo in giro e non conoscendo la sua storia, pensavano fosse un randagio e cercavano di prenderlo o chiamavano le associazioni animaliste. Proprio per questo motivo, la sua padrona – che lo ama e se ne prende cura fin da quando è piccolo – aveva affisso dei volantini nel quartiere, spiegando la storia di Harry e il suo bisogno di libertà.

Ma ora Harry è scomparso e l’appello è rivolto a chiunque possa averlo visto o raccolto, affinché si faccia avanti.