Giorno della Memoria, Pietra Ligure ricorda le vittime della Shoah con l'omaggio alla targa ai cittadini deportati

Il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ricorre il Giorno della Memoria, istituito con la legge 20 luglio 2000, n. 211 per ricordare “la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati” (art. 1).

L’Amministrazione comunale rende omaggio ai cittadini pietresi deportati e uccisi nei campi di concentramento nazisti e promuove un momento di riflessione dedicato alle scuole presso il Teatro Moretti.

Martedì 27 gennaio, alle ore 9:00, presso il Monumento ai Partigiani di piazza Alcide De Gasperi/Lungomare XX Settembre avrà luogo l’omaggio dell’Amministrazione comunale alla targa dedicata al ricordo dei cittadini pietresi deportati e uccisi nei campi di concentramento nazisti.

Giovedì 29 gennaio, alle ore 10,00, al Teatro comunale Guido Moretti, concluderà il programma delle iniziative dedicate al Giorno della Memoria la proiezione del film “L'ultima volta che siano stati bambini”, debutto alla regia di Claudio Bisio, cui partecipano gli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure.

“Pietra Ligure celebra il Giorno della Memoria con due iniziative, a cui invitiamo a partecipare tutta la cittadinanza, volte a unire il doveroso omaggio istituzionale alla fondamentale sensibilizzazione delle giovani generazioni, rinnovando insieme il ricordo dalla Shoah e commemorando, attraverso i cittadini pietresi deportati e uccisi nei campi di concentramento nazisti, tutte le vittime dell’Olocausto. Una giornata importante e dall’alto contenuto civile per riflettere e conservare la memoria storica di un periodo oscuro e tragico della storia del nostro Paese e dell’Europa. Una giornata per non dimenticare mai e per ricordare sempre”, dichiara il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi a nome dell’amministrazione comunale.