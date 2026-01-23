 / Solidarietà

Opera lirica senza barriere al Carlo Felice: l’Unione Ciechi di Savona assiste a "Il trovatore" con descrizione audio

La delegazione savonese insieme alle altre liguri per il test l'usifruibilità dell'opera a che a persone non vedenti

Poter godere della musica senza barriere e ostacoli. Uno spettacolo accessibile rivolto a persone con disabilità visiva è stato allestito al Teatro Carlo Felice di Genova. Insieme alle altre delegazioni liguri e ai rappresentanti del Consiglio regionale, Andrea Bazzano e altri componenti dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Savona hanno partecipato a un test per permettere alle persone non vedenti di assistere a un’opera, tramite la descrizione audio in diretta.

"Siamo stati ospiti del Teatro Carlo Felice – spiega Bazzano – in occasione della rappresentazione dell’opera Il trovatore".

"Prima dell’inizio dello spettacolo – afferma a Bazzano – siamo stati guidati alla conoscenza degli abiti di scena e della strumentazione utilizzata durante Il trovatore. Durante l’opera stessa, un’audio descrittrice professionista ci ha accompagnato per una maggiore fruibilità dello spettacolo. Questo progetto verrà esteso a tutte le persone ipovedenti e non vedenti, che potranno assistere alle opere rese accessibili".

Elena Romanato

