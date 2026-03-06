Bardineto, la Croce Verde apre le porte ai giovani: due giorni per scoprire il volontariato

Un weekend dedicato alla scoperta del volontariato e del mondo del soccorso sanitario. Sabato 14 e domenica 15 marzo la Croce Verde di Bardineto organizza un open day aperto a tutta la cittadinanza, con un’attenzione particolare rivolta ai più giovani che vogliono avvicinarsi all’impegno civico e alla solidarietà.

Durante le due giornate, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, la sede dell’associazione in piazza G. Frascheri 1 sarà aperta per accogliere curiosi, aspiranti volontari e semplici cittadini interessati a conoscere più da vicino l’attività quotidiana dei soccorritori.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare da vicino cosa significa far parte di una pubblica assistenza: non solo interventi di emergenza, ma anche formazione, lavoro di squadra e servizio alla comunità.

Il programma prevede visite guidate alla sede, dimostrazioni pratiche delle attrezzature utilizzate nei soccorsi e momenti di incontro diretto con i volontari, pronti a rispondere alle domande dei partecipanti e a condividere la propria esperienza. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sui corsi di formazione necessari per entrare a far parte dell’associazione.

Gli organizzatori sottolineano che non è richiesta alcuna esperienza precedente: “Basta curiosità e voglia di mettersi in gioco”, spiegano i volontari, ricordando come il volontariato rappresenti spesso anche un’occasione di crescita personale e di socialità.

In vista dell’evento, l’associazione ha lanciato anche un appello interno ai volontari e ai cittadini che desiderano dare una mano nell’organizzazione. Nei giorni precedenti l’open day, infatti, sono previste attività di preparazione della sede e dei mezzi di soccorso, che verranno sistemati e preparati per accogliere al meglio i visitatori. Chi desidera partecipare all’open day o confermare la propria presenza può contattare l’associazione al 348 6816904.

Due giornate, dunque, per entrare nel cuore del volontariato locale e scoprire da vicino un mondo fatto di impegno, solidarietà e servizio alla comunità.