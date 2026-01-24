Turismo sostenibile, il Festival della Maiolica e Albissola Marina protagonisti a Cagliari al "Quality Made FESTA"

Albissola Marina e il Festival della Maiolica come esempio virtuoso di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale locale in un’ottica di turismo sostenibile.

Durante la scorsa settimana, da giovedì 15 a sabato 17 gennaio, la consigliera comunale delegata al commercio Lara Dellepiane, insieme alla dottoranda e ricercatrice Paola Gargiulo e al dipendente comunale impiegato nell’ufficio cultura e turismo Francesco Veltri, si è recata a Cagliari per partecipare all’evento conclusivo di Quality Made FESTA.

Nato a marzo 2024, il progetto Quality Made FESTA (acronimo di Feste Enogastronomia Sostenibilità Turismo Artigianato) è un’iniziativa volta alla valorizzazione delle identità territoriali (ricche di feste tradizionali, sagre, celebrazioni patronali e altri eventi di valore simbolico) attraverso il loro inserimento in itinerari innovativi e sostenibili con l’intento di destagionalizzare i f lussi turistici verso destinazioni meno note delle regioni coinvolte.

Realizzato nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, FESTA ha visto protagoniste tre regioni italiane, ovvero Sardegna, Toscana e Liguria, che si sono interfacciate con Corsica e Var (dipartimento francese della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra) grazie alla collaborazione tra numerosi partner. Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione Europea e realizzato dal marchio Quality Made in collaborazione con Cooperativa Agorà Sardegna (ente capofila), Itinera Società Cooperativa, Chambre de Commerce italienne pour la France de Marseille (CCIFM), D.A.F.N.E. Società Cooperativa Impresa Sociale, TAGES Società Cooperativa, Unione dei Comuni Stura Orba e Leira e PPC Coopérative pour le Développement de l’emploi dans les métiers du patrimoine.

Le sfide poste alla base dell’iniziativa sono state l’integrazione delle feste nell’offerta complessiva dei luoghi in cui hanno origine, la creazione di un prodotto turistico omogeneo riconoscibile, il miglioramento dell’apparato comunicativo attraverso il coordinamento con i diversi enti di promozione e informazione territoriale e la facilitazione del raggiungimento dei luoghi delle feste, spesso mal collegati con gli attrattori culturali del territorio.

“Innanzitutto - dichiara la consigliera delegata al commercio Lara Dellepiane - desidero ringraziare il collega Enrico Schelotto per avermi dato l’opportunità di recarmi a Cagliari e di seguire una parte del progetto da lui avviato alcuni anni fa. È stata un’esperienza estremamente significativa, un momento di autentica condivisione che ci ha permesso di rafforzare le nostre idee e le nostre prospettive sullo sviluppo futuro del turismo, dei nostri eventi e delle nostre tradizioni”.

“Ritengo - prosegue Dellepiane - che si tratti di un progetto di grande valore, capace di rappresentare in modo chiaro l’identità dei nostri territori. Aver avuto la possibilità di confrontarci e condividere questo percorso con altre realtà tra cui diverse regioni e altri Paesi come la Corsica e la Francia continentale è stato senza dubbio un arricchimento importante”.

“Auspico che vi siano ulteriori occasioni di collaborazione e che questo percorso possa condurci a risultati concreti e di grande soddisfazione”, conclude Dellepiane.