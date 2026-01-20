Stella e Albisola in lutto, è scomparsa Gina Pongibove: donò mezzi alle due Croci in ricordo del figlio Massimo

Stella e Albisola sono in lutto per la scomparsa di Gina Pongibove a 100 anni.

A ricordarla la Croce Rossa stellese e la Croce Verde albisolese alle quali aveva donato nel 2023 due mezzi in ricordo del figlio Massimo e due anni prima due ambulanze, un'automedica e un mezzo per trasporto disabili (per la pubblica assistenza di Albisola e la Croce Verde di Quarto dei Mille).

"A maggio dello scorso anno festeggiammo con Lei i suoi 100 anni e, in quell’occasione, ci dimostrò, ancora una volta, tutta la sua forza d’animo invitandoci a una festa per il suo compleanno e rimarcando la sua consapevolezza nell’aver deciso col cuore e senza rimpianti, anzi con gioia e serenità, quanto fatto negli ultimi anni per ricordare suo figlio, Massimo Cambise, prematuramente scomparso per malattia - dicono dalla pubblica assistenza di Albisola - Ma perché la nostra Croce, e non solo, è legata a lei? Per ricordare suo figlio decise, nel 2022, di donare un’ambulanza e un’automedica alla Croce Verde di Albisola e altri due mezzi alla Croce Verde di Quarto dei Mille".

"Gesti come questi non solo permettono alle nostre realtà di avere sempre mezzi aggiornati ed efficienti per svolgere al meglio il nostro servizio, ma sono anche un concreto ringraziamento nei confronti dei Volontari che quotidianamente operano in favore di chi necessita di assistenza sociosanitaria. Rappresentano uno stimolo affinché altre persone si avvicinino a queste realtà per proseguire negli anni l’opera intrapresa tantissimi anni fa dai nostri soci fondatori. Un nostro volontario le ha dedicato una poesia, da lei gelosamente conservata, che in un certo punto dice: 'Tu non ci hai donato solo dei bellissimi mezzi per poter proseguire al meglio la nostra missione. Tu ci hai donato l’anima e il cuore di tuo figlio! Tu lo vuoi far rivivere fra di noi! Vuoi sentirlo ancora vivo durante i nostri interventi di soccorso!'. Queste parole l’hanno sempre commossa e le ripeteva sempre a dimostrazione che questa era la vera motivazione che l’ha spinta a essere disponibile attraverso le Pubbliche Assistenze e la C.R.I. che le erano state vicine - proseguono - La Croce Verde è vicina a parenti e amici ed esprime condoglianze e gratitudine per le scelte effettuate nel ricordo di Massimo, che continueremo a ricordare, come ricorderemo Gina".

"Ciao dolce Gina! Sei stata per noi una mamma meravigliosa. Vogliamo raccontare ancora una volta, e con grande orgoglio, il percorso fatto insieme. Il 28 gennaio 2023 i nostri volontari hanno avuto l’onore di incontrare e ringraziare personalmente la Signora Gina per il suo importante gesto: donare due mezzi di emergenza al nostro Comitato, in onore e in ricordo del suo amato figlio Massimo - il ricordo e cordoglio della Croce Rossa - Era il gesto di una mamma che ha deciso di donare tanto alla nostra comunità. Ricordiamo ancora quella frase, rotta dall’emozione, che diceva: 'Tutto questo per il mio amato figlio. Quante persone ha salvato e quante ancora ne salverà'. Finalmente, il 12 maggio 2024, abbiamo inaugurato le sue donazioni, creando una splendida giornata di festa e condivisione".

"Il 1° maggio 2025 abbiamo festeggiato insieme un traguardo importante per lei: i suoi 100 anni! Con il nostro Presidente, il Sindaco di Stella e un rappresentante della Croce Verde di Albisola, ci siamo recati a omaggiare mamma Gina, non solo per questo importante traguardo, ma anche per ricordarle la profonda gratitudine che tutti noi le dobbiamo. Oggi ci hai lasciati e siamo certi che avrai già potuto riabbracciare Massimo. Insieme vegliate su di noi e sui nostri soccorsi. Vi porteremo eternamente nel cuore" concludono.

Il funerale si svolgerà giovedì 22 gennaio alle 10.00 nella chiesa di Stella San Bernardo.