Aurelia Bis, cauto ottimismo dei sindaci delle Albisole: "Siamo come San Tommaso, finchè non vediamo gli operai sui cantieri non ci crediamo"

"Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco". Si potrebbe sintetizzare così con il detto tanto caro a mister Giovanni Trapattoni l'umore dei sindaci delle Albisole e di Savona in merito al futuro del cantiere dell'Aurelia Bis dopo l'incontro di ieri a Genova con Anas e la Regione.

Anas ha infatti annunciato che dopo la rescissione del contratto con Italiana Costruzioni Infrastrutture (Ici) verrà affidato il cantiere alla seconda classificata nel bando, Infratech di Napoli, con i lavori che scatteranno a fine marzo.

Una riunione con risvolti positivi ma che fa tenere i primi cittadini con i piedi per terra, come già preannunciato ieri dal Sindaco Marco Russo (leggi QUI).

"Sono fiducioso, io da sempre stato scettico e non ho lesionato critiche ad Anas però era da tempo che non incontravo un gruppo di persone determinate e consapevoli, anche perché è l'ultima chance per recuperare quello che non è stato fatto bene prima. Mi sento cautamente di dire che è stato un buon incontro - spiega il Sindaco di Albissola Gianluca Nasuti - È un'interlocuzione su tre livelli: dalla manutenzione dei cantieri, il completamento del lotto che ha dei nodi che devono essere definiti e le prospettive future. Noi siamo come San Tommaso e finché non vediamo i 50 operai sul cantieri (quello il numero dei dipendenti sul cantiere ipotizzati.ndr) non ci crediamo".

"Un incontro andato molto bene, ricordando comunque il passato. Il capo compartimento di Anas ha fornito chiarimenti e speriamo, una volta che hanno riorganizzato i loro procedimenti, di avere una risposta per la ripartenza nei prossimi mesi - il commento del primo cittadino di Albisola Superiore Maurizio Garbarini - Dicono che sarà un cantiere operativo con parecchie maestranze ma ci deve essere un andamento diverso rispetto a quello che è stato fino ad adesso".

Ad essere toccato anche il tema legato al deposito di bitume nella zona di Grana ad Albisola che tanto ha fatto discutere negli ultimi mesi e sollevare gli studi da parte della minoranza consiliare albisolese e dal comitato dei cittadini "Albisola Luceto Sostenibile". Era stata inoltre presentata un'interrogazione in consiglio provinciale dal gruppo di opposizione.

"Il bitumificio ci è stato ribadito che è esclusivamente per il completamento dell'Aurelia Bis, il suo funzionamento servirà per il manto stradale del tracciato - conclude Garbarini - Si auspica nel momento in cui ci sia la nuova aggiudicazione che ci sia velocità nel procedere andando così a definire questo cantiere che aspettiamo da tempo. Oggi ci sono buone aspettative e speriamo che questo si avveri".