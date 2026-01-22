Albisola, lutto per la morte di Vittorio Sirello

Albisola Superiore in lutto per la morte di Vittorio Sirello a 89 anni.

Storico iscritto al Partito Comunista Italiano e in seguito militante del Partito Democratico, era conosciuto e stimato nel comune albisolese.

A ricordarlo sui social Luca Becce.

"Vittorio Sirello non era un personaggio pubblico. Anzi era forse una delle persone più riservate, fino ad apparire quasi schivo. Ma era una persona del tutto speciale. Una di quelle persone che, se fossero maggioranza, saremmo un mondo migliore - dice Becce - Vittorio aveva quasi 90 anni ed era stato iscritto al PCI, un PCI ancora non Berlingueriano, meno netto nella sua posizione internazionale e, quindi, inevitabilmente, più ideologico. Ma nei miei ricordi di giovane comunista nella sezione di Albisola nella quale divenni uomo, negli anni dopo il 1975, lo ascoltavo nelle riunioni e vedevo in lui quella che rimase la sua principale caratteristica: la apertura mentale, la curiosità culturale, la disponibilità alle idee nuove e diverse".

"Un sorriso mite e dolcissimo segnava il suo volto, specchio della sua timidezza intrisa di umanità e di rispetto per gli altri. Mai un tono arrogante o prevaricatore. Ma al contempo una determinazione ideale forte e determinata. Mai una posizione assunta per propria convenienza o opportunità - ha proseguito nel suo ricordo - Sono persone la cui fondamentale importanza percepisci del tutto quando scompaiono e ti lasciano a chiederti quanto ti potrà mancare la loro assenza. Ciao Vittorio".