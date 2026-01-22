Spacciava cocaina nel centro di Albisola: arrestato un 39enne straniero

Spacciava cocaina nel centro di Albisola Superiore: in manette un 39enne di nazionalità albanese, arrestato dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso con droga, denaro contante e materiale per il confezionamento. Per lui, dopo la convalida dell’arresto in tribunale, è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Prosegue la capillare attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, sia in chiave di prevenzione che di repressione degli illeciti, con particolare attenzione ai fenomeni criminali di tipo predatorio ed all’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di questi servizi, nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Albisola hanno arrestato il 39enne albanese, contestandogli il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, durante un servizio di perlustrazione del territorio, i militari di Albisola hanno notato l’uomo, nullafacente, già noto alle Forze dell’Ordine e domiciliato in provincia di Savona, aggirarsi per il centro abitato di Albisola Superiore con fare sospetto, procedendo pertanto al suo controllo. A seguito delle perquisizioni personale e successivamente domiciliare, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro otto involucri contenenti circa cinque grammi di cocaina, ottanta euro in contanti, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’albanese è stato quindi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Savona a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

A seguito di giudizio direttissimo svoltosi nella mattinata odierna presso il Tribunale di Savona, è stato convalidato l’arresto e disposto per il malvivente l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.