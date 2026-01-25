Mattia Armella dell’Istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona selezionato per il progetto MEMO – Merito e Mobilità Sociale

Importante risultato per l’Istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona, il cui studente Mattia Armella, della classe 4A dell’indirizzo professionale Servizi Commerciali, è stato selezionato per partecipare al progetto MEMO – Merito e Mobilità Sociale, promosso dalla Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa.

MEMO è il programma di orientamento e mentoring individuale rivolto a studenti meritevoli, provenienti da famiglie senza precedenti universitari e selezionati esclusivamente in base al merito scolastico. L’iniziativa, finanziata dal PNRR, supporta gli studenti selezionati nella scelta del proprio percorso universitario anche attraverso una internship residenziale presso una delle Scuole Universitarie di eccellenza della rete MERITA (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Galileiana di Studi Superiori – Università di Padova, Collegio Superiore dell’Università di Bologna e Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza dell’Università di Roma).

L’ottimo risultato di quest’anno conferma il successo dello scorso anno, in cui ben 4 studentesse della scuola (Jennifer Cantos, Giorgia Fontanini, Gaia Muscò, Megiljana Selimaj dell’indirizzo Servizi Commerciali) avevano superato la selezione.

Questi risultati sono un riconoscimento importante non solo per gli studenti, ma anche per la comunità scolastica, che quotidianamente si impegna ad offrire opportunità formative di qualità ai propri ragazzi, in modo da valorizzarne i talenti.

A dimostrazione di questo impegno, recentemente l’Istituto ha vinto il finanziamento Erasmus+ per il progetto FLAME, classificandosi al 17° posto su 700 scuole partecipanti a livello nazionale. Questa iniziativa consentirà a studenti meritevoli delle classi seconde e terze di vivere esperienze di mobilità internazionale in Francia.

Sempre finalizzato alla mobilità all’estero è il progetto “Sentieri d’Europa”, finanziato dal DM 88/2025 (fondi PNRR), che permetterà a oltre 100 studenti di terza, quarta e quinta di svolgere attività di Formazione Scuola Lavoro (ex Alternanza Scuola Lavoro) e sviluppare le proprie competenze linguistiche a Dublino, Berlino o Rouen.

Risultati come questi confermano l’attenzione dell’Istituto a sviluppare le potenzialità e le competenze dei propri studenti, offrendo loro opportunità formative di qualità, in linea con le esigenze del mondo contemporaneo.