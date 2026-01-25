Savona, la biglietteria di Tpl alla stazione di piazza Aldo Moro si sposta al piano superiore

Sono stati avviati i lavori di adeguamento dei locali della stazione Aldo Moro che ospiteranno la nuova sede della biglietteria di Tpl. Attualmente la biglietteria si trova al piano terra, praticamente a lato dell’ingresso della stazione. Nei nuovi locali ci saranno spazi più ampi e funzionali, dove sarà possibile per gli utenti fare anche la bigliettazione elettronica una volta che questa sarà entrata in funzione.

Tpl ha infatti installato degli strumenti che porteranno, entro il 2026, all’adozione su tutta la rete del trasporto pubblico locale ligure di Liguria Go, un sistema ABT (account based ticketing): si tratta di una struttura di bigliettazione elettronica in cui i titoli di viaggio non sono legati o caricati su una tessera fisica, ma su un account digitale.

Intanto, dopo vari intoppi, Tpl è entrata nella gestione dei parcheggi a pagamento e dei parcometri e sono già partite numerose multe da parte del personale adibito ai controlli.

È invece ancora da definire la questione legata all’ex chiosco Girasole in piazza del Popolo. Mesi fa, dopo le manifestazioni di interesse andate a vuoto, il Comune aveva annunciato che l’azienda aveva intenzione di assumerne la gestione per utilizzarlo come punto di servizi per gli utenti, ad esempio come Infopoint.

Lo scorso dicembre è stata fatta una riunione tra Tpl e Comune nella quale l’azienda ha rinnovato l’interesse a gestire lo spazio. Palazzo Sisto ha consegnato le planimetrie all’azienda per valutare i locali e gli aspetti strutturali, ma i tempi non sono ancora definiti.