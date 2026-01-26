Solidarietà al sindaco di Spotorno da Rifondazione Comunista: "Ha aperto un confronto responsabile"

La Federazione Provinciale di Savona del Partito della Rifondazione Comunista esprime, con una nota, “piena solidarietà al Sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, fatto oggetto di attacchi immotivati e fuorvianti rispetto alla realtà delle cose”.

“Il Sindaco Fiorini – proseguono i rappresentati di Rifondazione Comunista -, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente, ha presentato ai gestori balneari e poi agli operatori del turismo una bozza del nuovo Piano di Utilizzo del Demanio (PUD), rivendicando la necessità di adeguarsi a norme europee, nazionali e regionali e di riequilibrare l’uso pubblico della costa. Ha aperto ad un confronto responsabile”.

“Il tema – continuano - si innesta nel percorso di una gestione “definitiva” del demanio con l’obbligo del 40% della quota di spiagge libere e libere attrezzate per poter andare a gara. È stata indetta anche una assemblea pubblica cui i cittadini potranno partecipare e portare il loro contributo”.

“L’utilizzo degli arenili, che fanno parte del demanio pubblico, è un diritto di tutti che va sancito in un confronto volto a garantire questo diritto superando privilegi consolidati nel tempo e attento alla tutela delle prerogative dei gestori balneari che parteciperanno alle gare, dei lavoratori del settore, dei cittadini che dovranno poter utilizzare spiagge libere tutelate ed organizzate. Solidarietà al Sindaco Fiorini – concludono - con l’auspicio di un confronto responsabile nell’interesse generale”.