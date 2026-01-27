Giornata della Memoria, Sinistra Ingauna: "Onorare le vittime di ieri significa proteggere i vivi di oggi"

"In occasione della Giornata della Memoria, ricorrenza fondamentale per la nostra coscienza civile, intendiamo unire il ricordo del passato all’impegno per il presente. Ribadiamo la nostra ferma volontà di restare vigili su quanto accade ogni giorno nei territori occupati". Cosi commenta in una nota Sinistra Ingauna.

"La Memoria non può essere un esercizio retorico confinato al passato. Come recita la frase scelta per questa giornata: 'Onorare le vittime di ieri significa proteggere i vivi di oggi, perché l’indifferenza è sempre complice'. Proprio in questo momento storico, in cui i mass media tendono a spegnere i riflettori e l’attenzione dell’opinione pubblica rischia di calare, noi invitiamo a non distogliere lo sguardo. Il genocidio e il progetto di sistematica distruzione e colonizzazione sono tuttora in atto, spesso coperti da una narrazione distorta".

"Oggi più che mai è doveroso mantenere accesi i riflettori su quanto accade in Palestina, non solo per dovere di cronaca, ma perché è una tragedia che coinvolge l’etica, il diritto internazionale e l’umanità intera. Non possiamo dire 'Mai più' voltandoci dall’altra parte mentre un altro popolo viene cancellato", conclude Sinistra Ingauna.