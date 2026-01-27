L'addio di Vaccarezza (Forza Italia): "Questo è il mio ultimo giro in Regione; alle prossime elezioni il presidente sarà del centrodestra"

La difesa del nuovo assessore, e fresca tesserata di Forza Italia, Claudia Morich, poi le frecciate all’opposizione e l’annuncio: “Questo è il mio ultimo giro in Regione”.

Angelo Vaccarezza, consigliere delegato e da poco più di un anno tornato in Forza Italia, ha preannunciato la sua uscita di scena dalla Regione per le prossime elezioni. Lo ha fatto in Consiglio regionale durante la difesa della nuova assessora dagli attacchi dell’opposizione e del consigliere Giordano (5 Stelle) sull’opportunità istituzionale e sulle garanzie democratiche del passaggio di ruolo da dirigente a quello politico di assessore.

“La dottoressa Morich aveva un incarico fiduciario prima come dirigente – ha affermato Vaccarezza – e lo ha oggi come assessore e se ha preso la tessera ora è perché è una persona corretta. Prima non poteva farlo. Perché se siete così arrabbiati con l’ampliamento della giunta non avete fatto un referendum? Perché avete litigato e fra di voi c’era chi lo voleva fare”.

Poi l’attacco al centrosinistra che ha criticato il passaggio da sette a nove assessori in giunta. “È la terza volta che fate l’errore di puntare tutto sulle elezioni prossime che vincerete sicuro – ha detto Vaccarezza – lo avevate già fatto due volte, adesso vi capita per la terza volta. Fate i conti come se foste già in giunta e ogni volta che voi pensate di essere già lì vi condannate a stare all’opposizione ancora cinque anni”.

Poi la dichiarazione finale: “Vi chiedo – ha affermato Vaccarezza rivolto all’opposizione – ragionate per questa legislatura, non ragionate in prospettiva. Se credete che una cosa sia sbagliata fate battaglia su quella cosa, ma fatela con gli strumenti che avete. Differentemente, lasciate che questa amministrazione vada avanti e continui a lavorare. Ci vedremo alla fine di questi quattro anni e temo per chi ci sarà: io non ci sarò più perché è il mio ultimo giro in Regione, che vedrà nuovamente un presidente espresso dal centrodestra e là, sui banchi dell’opposizione, un nuovo gruppo di bravissimi, capaci e molto arrabbiati esponenti di centrosinistra”.