Spostamento a monte della ferrovia, Movimento Indipendenza: "Nessuna alternativa se frana Capo S. Spirito"

"La notizia della recente ed ennesima frana sulla Via Aurelia tra Arenzano e Genova Voltri, preoccupa anche il ponente ligure in particolare gli abitanti che vivono tra Ceriale e Borghetto Santo Spirito. Questo perché se un domani la ferrovia verrà spostata a monte nella tratta tra Andora e Finale Ligure, l'alternativa all'utilizzo del treno, in caso di frana, verrebbe a mancare. L'Amministrazione comunale di Arenzano sul fronte delle ferrovie ha chiesto più treni con fermate ad Arenzano e Cogoleto".

Cosi commenta il Movimento Indipendenza con Gianni Alemanno, che aggiunge: "A questo punto sorge spontaneo domandare al governo della Regione Liguria quale sarebbe l'alternativa se le frana si verificasse a Capo Santo Spirito tra Ceriale e Borghetto come già accaduto negli anni passati? Domandiamo, inoltre, al governatore Marco Bucci e alla maggioranza politica che lo sostiene quali sono i vantaggi per i cittadini e i turisti nel realizzare un'opera che elimina le stazioni e le fermate dei treni spostandole a chilometri di distanza dai centri abitati? Perché nel levante ligure avviene l'esatto opposto?".

"La nostra impressione è che al cosiddetto centrodestra che governa la Liguria gli importa poco di stare dalla parte della gente e lo ha dimostrato anche sulla questione dell'ospedale di Albenga - conclude - Poiché riteniamo che i cittadini liguri devono essere informati su tutto ciò che riguarda lo spostamento a monte della ferrovia (cosa che la giunta regionale se ne guarda bene dal fare), li invitiamo a partecipare all'assemblea pubblica che si svolgerà ad Albenga venerdì 30 gennaio c. a. alle ore 20:30 all'Auditorium San Carlo in Via Roma, 70".