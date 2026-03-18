Savona, il Pd spiega il "No" al referendum sulla giustizia: incontro con esperti e rappresentanti istituzionali

Appuntamento pubblico mercoledì 18 marzo a Savona per approfondire le ragioni del “No” al prossimo referendum sulla giustizia. L’iniziativa, promossa dal Partito Democratico, si terrà alle 18:00 nel Bistrot di via Ratti.
A coordinare l’incontro sarà Simone Anselmo, segretario cittadino del Pd di Savona. Tra gli interventi previsti, Roberto Arboscello, vicepresidente del Consiglio Regionale, ed Emanuele Parrinello, segretario provinciale del partito, illustreranno le motivazioni politiche e istituzionali del NO.
Interverranno inoltre Francesca Agostini, presidente dell’ANPI Savona, insieme all’onorevole Federico Fornaro, all’avvocato Giacomo Buscaglia e a Maurizio Picozzi, già magistrato, che offriranno un contributo dal punto di vista legale e storico.