Acquisto ex Colonie Milanesi, il Sindaco Beltrame: "Attendiamo un incontro per comprendere le intenzioni degli acquirenti"

"Attendiamo ora un incontro formale per comprendere le intenzioni dei nuovi acquirenti".

Cosi il Sindaco di Celle Marco Beltrame ha commentato l'acquisizione di anninin stato di abbandono delle ex Colonie Milianesi.

“Apprendiamo oggi la notizia dell’acquisizione del complesso da parte della società Rivamare Company, partecipata da San Paolo e Hotelturist Srl - ha continuato il primo cittadino cellese - Eravamo a conoscenza del fatto che fossero in corso interlocuzioni con soggetti interessati all’operazione; oggi la società ci ha comunicato ufficialmente l’avvenuta acquisizione".

La società è partecipata da San Paolo Srl e Hotelturist Srl (di cui fa parte Th Resort e Cassa Depositi e Prestiti è socia di minoranza), ha quindi ufficialmente acquisito nei giorni scorsi la storica struttura.

Le ex Colonie milanesi erano finite al centro della discussione politica e di un'assemblea pubblica.

Nel dicembre 2024 i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza avevano organizzato l'incontro con i cittadinj sia per aggiornare sull'iter degli ultimi anni dell'ex colonie che sulla pratica che era stata sottoposta alla commissione intersettoriale e che prevedeva un aggiornamento al piano urbanistico comunale, con una modifica della disciplina urbanistico-edilizia dell’ambito.

Nell'aprile del 2021 Cassa Depositi e Prestiti aveva ritirato il permesso a costruire dal Comune di Celle Ligure e a giugno del 2022 era stata adottata la determinazione della conclusione positiva della conferenza dei servizi, dopo praticamente due anni e mezzo di nessuna notizia da quando era stata firmata la convenzione urbanistica nel novembre 2018.

Le lavorazioni però non erano partite con l'immobile lasciato a se stesso da oltre trent'anni e con il tetto che a causa del maltempo era andato praticamente distrutto.

Il progetto globale sulle ex Colonie Milanesi prevedeva in principio il totale restyling con la realizzazione di un albergo di lusso con 144 camere (274 posti letto), la realizzazione di 37 unità di residenza turistico-alberghiera, una Spa di 2000 mq, una sala congressi per 246 posti della superficie di 292 mq ad uso convenzionato con il Comune, parcheggi pertinenziali, aree esterne attrezzate a verde, servizi di spiaggia con ripristino e mezza in sicurezza del molo esistente e ripascimento dell'arenile oltre ad una nuova viabilità di accesso a monte.