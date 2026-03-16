Savona, buche e strade rovinate, il piano asfalti del Comune prosegue a Villapiana

Le buche in città sono uno dei principali motivi di lamentala da parte del savonesi. Mesi fa il Comune ha annunciato un "piano asfalti" da 1 milione di euro per sistemare le strade cittadine. Nei giorni scorsi il sindaco Marco Russo ha effettuato un sopralluogo a Villapiana, in via Padova, per verificare l’avanzamento dei lavori insieme all’assessore Parodi e al tecnico comunale, il geometra Quirini.

"Il Piano asfalti da un milione di euro sta procedendo - spiega il sindaco Russo - Sappiamo che il problema delle buche nelle nostre strade è grave e i cittadini ce lo segnalano con insistenza, perché comporta disagi, soprattutto a chi va in moto o in bici".

Le risorse utilizzate per gli interventi provengono da una quota dell’avanzo di bilancio dello scorso anno. "Per questo l’anno scorso abbiamo stanziato una parte consistente dell’avanzo di bilancio per intervenire - afferma Russo - almeno sui tratti più rovinati".

L’avvio dei lavori ha dovuto fare i conti con le procedure amministrative: "Purtroppo la complessità delle procedure amministrative - aggiunge il primo cittadino - ci ha consentito di partire solo a febbraio".

Finora gli interventi sono stati completati in diversi punti della città. Tra le strade interessate figurano tratti di via Vittime di Brescia, via Caravaggio, via Bonini, piazzale Moroni, via Sant’Antonio, via Chiavella, via Chiappino, via Bricchetti, via Amendola, via Genova, via Incisa–Beato Ottaviano, via Ancona, via Cosseria, via Falletti–Del Carretto, via Martiri della Deportazione, via Padova e via Alessandria. Restano ancora da realizzare alcuni interventi nel centro cittadino e nella zona dell’Oltreletimbro.

Un capitolo a parte riguarda invece le strade utilizzate dai mezzi pesanti diretti al porto. "Queste strade sono state tenute temporaneamente fuori dal Piano – aggiunge il sindaco - perché oggetto di accordo con l’Autorità di Sistema Portuale per un intervento dedicato che è in corso di preparazione".

Nel frattempo il Comune interverrà a breve anche in corso Mazzini, nel tratto segnalato dai birilli all’altezza dell’asilo delle Piramidi, dove ci sono dei birilli di segnalazione di una buca ormai da molti mesi.

"Il Piano degli asfalti non elimina definitivamente il problema della condizione delle strade – conclude Russo - ma lo riduce in modo significativo. Sarà necessario programmare altre azioni simili in futuro".