Impegno per Finale: "Su Salita del Grillo si ripetono gli stessi errori di un anno fa"

"Una volta si diceva che degli errori del passato si dovrebbe far tesoro ed evitare di ripeterli nel futuro. Salita del Grillo è l’ennesima dimostrazione di quanto poco si viva e si comprenda la cittadinanza, di quanto poco si sappia leggere il disagio, di quanto poco si ascolti la minoranza in Consiglio comunale che, oltre un anno fa, su questo cantiere ha fornito segnalazioni e consigli utili, purtroppo attuati solo dopo mesi di chiusure ed imbarazzi".

Il gruppo di opposizione Impegno per Finale attacca: "Oggi, dopo 14 mesi di 'urgentissima necessità di intervento' (così l’ha definita a Natale 2024 l’attuale amministrazione), si inizia un cantiere da 300mila euro che durerà 3/4 mesi, che sarebbe dovuto concludersi prima dell’estate 2025 e che invece ci porteremo fino a giugno 2026, se tutto va bene".

"Oltre ad evidenziare l’ennesima incapacità gestionale e programmatoria, siamo nuovamente alle prese con un isolamento di un quartiere ed un obbligo ad arrivare fino in via Dante (altra via cantierata da due anni, ma senza un progetto in testa, perché il precedente, già pagato ed autorizzato, è stato cestinato) per poter raggiungere il rione di Marina e quello di Pia per chi vive in via Caviglia", proseguono dalla minoranza.

"Salita del Grillo, infatti, è stata fatta a senso unico solo a salire, anziché prevedere un semaforo per un doppio senso alternato di circolazione. Tra l’altro già sperimentato positivamente lo scorso anno, dopo mesi che il nostro Gruppo lo suggeriva a gran voce. Anche questa volta suggeriamo una più attenta analisi del contesto per poter attivare misure meno disagevoli per la città. Per l’ennesima volta cerchiamo di essere propositivi e fornire idee utili, sperando che non succeda come al solito, cioè azioni tardive ed inconcludenti", conclude Impegno per Finale.