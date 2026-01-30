È nata Young Ceriale – Associazione Giovani APS: "Vogliamo ricostruire occasioni di incontro vere"

Nasce a Ceriale Young Ceriale – Associazione Giovani APS, una nuova realtà associativa che si pone come obiettivo la progettazione e la realizzazione di iniziative, attività ed eventi dedicati ai bambini e ai ragazzi del paese.

L’associazione è composta da 10 soci fondatori, persone con competenze, esperienze e interessi diversi, ma unite da due elementi comuni: essere genitori e avere un forte legame con Ceriale e la sua comunità.

Young Ceriale vuole rivolgersi a una fascia d’età ampia, che va dall’asilo fino all’adolescenza, accompagnando la crescita dei più giovani attraverso proposte sane, inclusive e stimolanti.

L’intento è quello di fare da collante tra famiglie, Comune, scuola e le numerose realtà sportive e culturali già presenti sul territorio, per costruire insieme percorsi condivisi che mettano davvero al centro i ragazzi.

Young Ceriale si presenterà ufficialmente alla cittadinanza nelle prossime settimane, ma è già attiva da tempo nella progettazione di iniziative ed eventi pensati per i bambini e i ragazzi del paese.

«Con la fiducia delle famiglie e della comunità di Ceriale – spiega il Presidente Davide Fazio – vogliamo ricostruire occasioni di incontro vere, dove le persone tornino a conoscersi, a partecipare e a sentirsi parte di qualcosa. In un’epoca in cui il senso di comunità rischia di andare perduto, crediamo che un paese cresca davvero solo se cresce insieme, a partire dai più giovani».

L’obiettivo di Young Ceriale è creare momenti, spazi ed esperienze che rafforzino il senso di appartenenza, favorendo relazioni autentiche e la voglia di stare insieme, coinvolgendo famiglie, scuola, associazioni e tutte le realtà che credono nel valore della comunità.

Soci fondatori (in ordine alfabetico):

Elena Andreo

Sabrina Baglietto

Melissa Canepa

Valentina D’Onofrio

Riccardo Ferrigno

Davide Fazio

Elisabeth Marchese

Matteo Mambrin

Elisa Stalla

Nives Trevisanutto

Presidente: Davide Fazio

Vicepresidente: Matteo Mambrin