Albenga, studente del Liceo Giordano Bruno apre il concerto dei "Pomeriggi Musicali" di Finalborgo

È stato uno studente del Liceo Musicale Giordano Bruno di Albenga ad aprire il concerto di sabato 24 gennaio nell’ambito della rassegna dei “Pomeriggi Musicali” di Finalborgo. Giacomo Franchi, della III Liceo Musicale nella classe di pianoforte della professoressa Anita Frumento, ha conquistato il numeroso pubblico con una performance tecnicamente precisa ed espressiva, proponendo il Valzer op.64 n.2 di Chopin e la Fantasia op.140 “Mosca” di Tiwolsky.

Il giovane musicista aveva già fatto parlare di sé nel maggio 2025, quando si era aggiudicato il premio come “Miglior pianista” all’XI Concorso Musicale “Renzo Rossi” di Albenga. Il riconoscimento prevedeva l’esibizione pubblica nella stagione dei concerti di Finalborgo, offrendo così a Giacomo l’opportunità di confrontarsi con un pubblico esperto e con musicisti provenienti da tutta Italia.

"Ringraziamo la direzione artistica del Concorso Musicale “Renzo Rossi”, ovvero il M° Luca Sciri e il M° Michele Menardi Noguera, per l’opportunità che, ormai da anni, offre ai nostri studenti di confrontarsi con i propri compagni musicisti provenienti da tutta Italia e con giurie di esperti di fama internazionale - spiegano dal Liceo Giordano Bruno di Albenga - Un sentito ringraziamento alla Società dei Concerti di Finale Ligure, nelle figure del M° Michele Menardi Noguera e del Dott. Flavio Menardi Noguera, per l’organizzazione dell’evento e per l’affetto dimostrato".

Il Liceo Musicale è l’ultimo indirizzo attivato dal Liceo statale Giordano Bruno di Albenga. È una scuola secondaria di concezione avanzata in cui, nell’impianto formativo di un solido percorso liceale, lo studente può immergersi nel mondo della Musica, approfondendone gli aspetti espressivi, culturali, storiografici, interdisciplinari, tecnologici e interattivi.

Può accedere alla sezione musicale del Liceo ogni studente che abbia conseguito il diploma secondario di primo grado, che abbia frequentato una scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale o che abbia studiato privatamente uno strumento.

Il percorso del Liceo Musicale si conclude con un Esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli Esami conclusivi dell’istruzione secondaria superiore. Al superamento dell’Esame di Stato è rilasciato il titolo di diploma liceale, il quale consente l’accesso all’Università̀ ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico.

Le prove di ammissione alla classe I per l’anno scolastico 2026-2027 si svolgeranno lunedì 2 e mercoledì 4 febbraio.