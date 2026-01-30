“Ligurian Riviera”: da Garlenda per tutti mozione in Consiglio per entrare nella nuova organizzazione turistica

“Recentemente si è costituita la nuova organizzazione turistica provinciale “Ligurian Riviera” per promuovere, dare servizi turistici e creare progetti. Della nuova organizzazione fanno parte 19 comuni, 11 associazioni di categoria, la Camera di Commercio e la provincia di Savona. L’organizzazione è aperta ai comuni che vorranno aderire. Per questo ho presentato una mozione per il prossimo consiglio comunale di adesione alla nuova organizzazione perché ritengo che Garlenda possieda particolari peculiarità turistiche e culturali da valorizzare come il Castello, Museo della 500, Golf, impianti sportivi, bellezze naturalistiche e culturali tutto a pochi chilometri da Alassio e Albenga”.

Lo dice in una nota il consigliere comunale Luigi Tezel del gruppo Garlenda per tutti.

“Garlenda deve cogliere questa occasione senza perdere tempo. Garlenda – spiega -con l’adesione alla nuova organizzazione avrebbe indubbi vantaggi per migliorare l’accoglienza turistica e creare un prodotto turistico comprensoriale con le proprie peculiarità”.

“Un progetto di più ampio respiro porterà concreti benefici anche al settore del commercio cittadino e darà risalto alle molte strutture extra ricettive diffuse in Garlenda senza dimenticare il bellissimo complesso turistico Relais & Chateaux de “La Meridiana”.