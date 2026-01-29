Albenga, un incontro sullo spostamento a monte della ferrovia: "Serve informazione e partecipazione, non un 'no' a prescindere"

Grandi opere e infrastrutture strategiche hanno il potere di ridisegnare il volto di un territorio. Quando l’impatto è così profondo, la partecipazione dei cittadini e l’accesso a un’informazione trasparente diventano pilastri fondamentali per una politica che parta davvero “dal basso”.

Con questo spirito nasce l’incontro pubblico dedicato all’analisi della grande opera strategica che interesserà il Ponente ligure, ossia lo spostamento a monte della ferrovia. La serata ha l’obiettivo di fornire alla cittadinanza gli strumenti necessari per comprendere la portata del progetto, valutandone con attenzione il costo ambientale, economico e sociale che il territorio potrebbe dover sostenere.

"Non si tratta di un 'no' a prescindere - spiega il Comitato Territoriale che organizza l'evento - ma della necessità di uno studio dettagliato sui mutamenti che Albenga e i comuni limitrofi subiranno. È doveroso che la cittadinanza sia informata e abbia lo spazio per esprimere dubbi e perplessità su un’opera che cambierà radicalmente le nostre abitudini. Invitiamo tutta la cittadinanza, i rappresentanti delle categorie e le associazioni locali a partecipare all’assemblea che si svolgerà venerdì 30 gennaio, alle ore 20.30, presso l’auditorium San Carlo, in via Roma 70, ad Albenga".