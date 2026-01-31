Da Carcare a The Voice Kids: Giacomo incanta Nek con Pastello Bianco

Un pizzico di Val Bormida questa sera ha fatto capolino su Rai 1, tra le luci e le emozioni di The Voice Kids. A portarlo sul palco è stato Giacomo Bottiglioni, 9 anni, di Carcare, che alle Blind Auditions ha cantato Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari con una naturalezza capace di spiazzare anche i coach più navigati.

Sotto lo sguardo attento – e visibilmente emozionato – dei genitori e della conduttrice Antonella Clerici, Giacomo ha affrontato l’ultima puntata dedicata alle audizioni al buio, la fase più attesa del programma: quella in cui i coach, di spalle, possono affidarsi solo alla voce per decidere se voltarsi. In palio, un posto nelle squadre di Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

E la voce di Giacomo, evidentemente, ha fatto centro.

Quando le poltrone si sono girate, è arrivato anche il momento della scelta. A spuntarla è stato Nek, protagonista di uno dei siparietti più teneri della serata. "Hai portato la canzone con il cuore, manco i professionisti fanno questo", ha detto il cantautore al piccolo concorrente, prima di lanciarsi in una domanda che ha strappato sorrisi a tutti: "Giacomo, ma hai la fidanzata?".

La risposta, disarmante nella sua spontaneità: "Ne ho due: Ludovica e Valentina".

Risate in studio, applausi, e poi l’abbraccio. Nek è corso incontro a Giacomo come se stesse accogliendo un vecchio amico. E forse, in fondo, lo era già. "Sono venuto a un tuo concerto a Riccione", ha confidato il bambino. "E non mi dici niente?", ha replicato Nek, tra il divertito e lusingato.

Alla fine, la scelta non poteva che andare in quella direzione. Giacomo ha scelto Nek, e Nek ha scelto Giacomo. Con la naturalezza delle cose semplici e belle, come un pastello bianco che, per una sera, ha colorato anche la Val Bormida.

"Complimenti al piccolo carcarese Giacomo, protagonista su RaiI 1 nella trasmissione di Antonella Clerici The Voice Kids! Passa il turno ed entra nella squadra di Nek. Orgoglio del nostro territorio! Complimenti vivissimi!", ha commentato su Facebook il sindaco Rodolfo Mirri.

Un ruolo fondamentale nella performance è stato svolto dalla scuola che ha preparato il giovane concorrente per la serata. Situata all'interno del Palazzo Rosso di Cengio e parte del gruppo teatrale Terzo Millennio, è diretta dal maestro Nadia Steffenino, veneta con trent’anni di esperienza nella direzione di cori e corsi di canto.