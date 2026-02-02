Savona, un bando per tre nuovi posteggi al Mercato Civico di via Giuria

Palazzo Sisto ci riprova e indice un bando per l'assegnazione dei tre stalli del Mercato civico di via Pietro Giuria rimasti liberi per la vendita di prodotti alimentari all’interno del Mercato Civico di via P. Giuria, uno dei principali poli commerciali cittadini.

I posteggi messi a bando sono i numeri 17, 18 e 19, ciascuno con una superficie di 19,80 metri quadrati, che si trovano nella zona centrale del mercato. Le concessioni avranno una durata di dodici anni e prevedono un'apertura giornaliera del banco interessato dal lunedì al sabato, nel rispetto degli orari stabiliti dal Comune per il mercato civico.

Due dei tre spazi presentano una destinazione specifica: il posteggio n. 17 è riservato agli operatori del commercio equo e solidale, iscritti all’elenco regionale; il posteggio n. 19 è riservato pwrsone con disabilità, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.

Il posteggio 18 è invece aperto a tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti dal bando. In caso di assenza di domande per i posteggi riservati, anche questi potranno essere assegnati ad altri operatori commerciali.

Tutti e tre gli spazi sono attualmente senza strutture: i futuri concessionari dovranno quindi presentare un progetto di allestimento del banco di vendita, che dovrà rispettare precise prescrizioni tecniche e igienico-sanitarie. Le strutture non potranno superare i 2,70 metri di altezza e dovranno garantire sicurezza, accessibilità e decoro architettonico, oltre alla possibilità di manutenzione degli spazi comuni.

Il canone annuo previsto è pari a 3.248 euro netti per ciascun posteggio, con un deposito cauzionale o fideiussione pari a 7.926,56 euro.

Pe rla selezione sarà fatta una graduatoria delle offerte per ciascun posteggio, sulla base di criteri che tengono conto dell’anzianità dell’impresa, della qualità dell’offerta commerciale, dei servizi aggiuntivi proposti.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Savona entro le ore 12 di lunedì 13 aprile 2026.

Recentemente l'amministrazione ha lavorato ad un rilancio del Mercato civico. Dopo una lunga attesa ha finanziato e concluso la completa installazione dell'impianto di condizionamento dell'intera area mercatale, oltre al potenziamento del sistema di illuminazione. Dal 2023, il mercato è stato dotato di nuovi elementi di arredo per migliorarne la fruizione da parte degli avventori ed è stato promosso, attraverso il FLAG, un progetto di comunicazione e animazione degli spazi di via Pietro Giuria. Lo scorso luglio Palazzo Sisto ha inoltre aumentato i canoni del mercato del 35%.