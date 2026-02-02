Balestrino ricorda il legame del Comune con i Del Carretto e i Grimaldi di Monaco

Sabato 7 febbraio, a Balestrino, il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena ODV, nell’ambito della rassegna di eventi “Medioevo nei feudi dei Del Carretto”, ricorderà il profondo legame storico del Comune con le famiglie Del Carretto e Grimaldi di Monaco.

La cerimonia si svolge con il patrocinio del Consiglio Regionale della Liguria, della Provincia di Savona e del Comune di Balestrino.

Alle ore 16.00 avrà luogo una solenne cerimonia presso la Sala Consiliare del Municipio (Via Adolfo Panizzi 28). Interverranno Stefano Saturno, Sindaco di Balestrino, e numerosi rappresentanti dei Comuni storicamente legati al Marchesato di Balestrino.

Nel corso dell’incontro, il divulgatore storico Andrea Carnino accompagnerà i presenti alla scoperta della storia del Marchesato di Balestrino e dei suoi rapporti con la Valle d’Aosta e con i Grimaldi di Monaco. La partecipazione è libera.