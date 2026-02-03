Poliziotti feriti a Torino, Pd Savona: "È vergognoso che alcune forze politiche strumentalizzino l'accaduto"

"Ci associamo al PD nazionale e agli altri soggetti che hanno condannato le violenze di Torino, estranee al diritto costituzionalmente garantito di manifestare pacificamente".

Queste le parole di Emanuele Parrinello, segretario provinciale del PD di Savona e Simone Anselmo, segretario cittadino del PD di Savona in merito alla manifestazione di Torino per Askatasuna e all'aggressione dei poliziotti.

"Esprimiamo la nostra piena solidarietà al poliziotto ferito, ai componenti delle Forze dell'Ordine e della stampa aggrediti da una minoranza violenta - continuano gli esponenti dem savonesi - È vergognoso che alcune forze politiche strumentalizzino l'accaduto, attribuendo alla 'sinistra' aggressioni di cui i suoi partiti principali non si sono mai resi responsabili in tutta la storia repubblicana. O peggio, che una forza politica organizzi una fiaccolata "di partito" su un tema che chi ha a cuore la democrazia e le istituzioni non dovrebbe strumentalizzare".

"Una forza politica, peraltro, che dall'alto dei suoi noti legami con l'estrema destra e con Casa Pound, non può certo dare lezioni ai partiti di sinistra, che - basti pensare alla vicenda di Guido Rossa - hanno sempre dimostrato con i fatti di essere lontani anni luce da ogni forma di violenza politica" concludono Parrinello e Anselmo.



