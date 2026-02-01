Meteo, primo giorno di febbraio all'insegna delle schiarite su tutta la Liguria

Queste le previsioni meteo elaborate da Limet per la giornata di oggi, domenica 1 febbraio 2026.

Febbraio si apre con una giornata interlocutoria, in attesa di una nuova perturbazione che, all’inizio della prossima settimana, porterà piogge e nevicate a bassa quota.

Cielo e Fenomeni

nella notte e al mattino, si assisterà al transito di nuvolosità medio-alta da ponente verso levante. Dalle prime ore della mattinata, sono attese ampie schiarite a partire dall’imperiese, in avanzamento verso savonese, genovesato e spezzino entro le ore centrali del giorno. Successivamente, buona parte del pomeriggio trascorrerà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; tuttavia, tra il tardo pomeriggio e la serata è previsto un nuovo incremento della nuvolosità, generalmente di tipo medio-alto, a partire da ponente in estensione verso levante.

Venti

di notte, al mattino e in serata, deboli o moderati da Nord, possibili rinforzi tra Genova e Savona. Durante le ore centrali della giornata, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità perlopiù debole.

Mari

mosso, poco mosso a ponente nella seconda parte della giornata.

Temperature

minime in calo sui versanti padani, stazionarie o in lieve diminuzione altrove. Massime in aumento.

Costa: min: +4°C/+10°C – max: +11°C/+15°C.

Interno: min: -4°C/+3°C – max: +6°C/+10°C.