Crolla un pino marittimo ad Albisola, chiuso il Parco dei Conradi

Crolla un pino marittino nel Parco dei Conradi ad Albisola Superiore e scatta la chiusura.

A seguito delle forti raffiche di vento e della copiosa pioggia caduta al suolo e del terreno completamente intriso d'acqua l'arbusto si è sdradicato dal suolo e si è abbattuto a terra, non creando, fortunatamente, danni a cose e persone.

"E' stata disposta la chiusura del Parco in via preventiva, considerando la saturazione del terreno, per tutelare l'incolumità pubblica dinanzi a possibili altre cadute e organizzare la rimozione dell’albero" spiega il sindaco Maurizio Garbarini.

"Proprio a seguito di eventi imprevisti come questo risulta importante un attento e costante monitoraggio del patrimonio arboreo sul territorio e gli occasionali necessari interventi di taglio degli alberi affetti da patologie e/o pericolanti e pericolosi per la viabilità e l'incolumità pubblica che la nostra Amministrazione pianifica nel corso dell'anno" conclude il primo cittadino albisolese.