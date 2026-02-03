Medico di base, emergenza ad Albissola: poche disponibilità e disagi per i pazienti

Albissola Marina resta senza medico di medicina generale. La dottoressa Valentina Mordeglia aveva lasciato l’incarico dimettendosi a partire dal 1° febbraio, avvisando per tempo i propri assistiti. Tuttavia, nella giornata di ieri molti pazienti, non riuscendo a effettuare il cambio del medico attraverso la piattaforma online, si sono recati di persona negli uffici di via Collodi. A causa di alcuni problemi tecnici, solo dopo un paio d’ore di coda sono riusciti a completare la procedura di scelta del nuovo medico.

Le disponibilità, però, restano limitate: al momento non risultano posti liberi nell’albisolese, mentre le uniche possibilità si concentrano tra Varazze e Savona, una soluzione che crea non poche difficoltà soprattutto alle persone anziane, costrette a spostarsi anche in caso di necessità urgenti.

"In merito alle segnalazioni riportate dagli organi di informazione relative alle difficoltà di accesso al medico di medicina generale, ASL2 precisa quanto segue. A seguito di alcune dimissioni di medici di medicina generale, l’Azienda ha attivato tutte le procedure previste dalla normativa vigente per garantire la continuità dell’assistenza - puntualizzano dall'azienda sanitaria locale savonese - In particolare, ASL2 ha attivato tempestivamente la possibilità di incremento del massimale di assistiti per i medici di medicina generale che, su base volontaria, intendano accogliere nuovi pazienti. Allo stato attuale si registrano adesioni a Varazze e Savona".

Nelle ultime ore comunque pare che ci siano state aperture per la scelta del medico anche a Celle.

"È inoltre in corso di pubblicazione, entro la settimana, il bando per il conferimento di un incarico provvisorio, finalizzato a rafforzare l’assistenza sul territorio nel periodo transitorio, consentendo così una prima risposta immediata alle esigenze della popolazione. Parallelamente, nel mese di marzo è prevista la pubblicazione del bando per le zone carenti, finalizzato all’assegnazione di incarichi definitivi a medici di medicina generale - continuano - ASL2 sottolinea che le azioni attivate sono tutte quelle previste e consentite dalla normativa nazionale e regionale in materia di medicina convenzionata e che l’Azienda continua a monitorare la situazione per ridurre al minimo i disagi per i cittadini".

Il primo bando di assegnazione dell'incarico temporaneo era andato deserto per la zona di Albissola.