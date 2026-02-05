Albissola piange la scomparsa di Roberto Cervelli: aperto un fascicolo in Procura

Lutto ad Albissola Marina per la scomparsa di Roberto Cervelli.

Storico milite della Croce d'Oro albissolese e ed ex consigliere comunale negli anni 90 sotto la guida del sindaco Lino Ferrari, aveva 86 anni.

L'uomo, papà del giornalista de Il Secolo XIX Martin, era a bordo di un autobus di Tpl Linea a Savona con la moglie Inge quando l'autista frenando bruscamente per far attraversare dei pedoni gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio facendolo cadere per terra rovinosamente.

Immediato era stato l'intervento dei soccorsi con l'anziano che era trasportato in ospedale ma dopo 10 giorni di ricovero è mancato.

La Procura, Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro, ha aperto un fascicolo e verrà svolta l'autopsia sull'uomo.

Cervelli, poligrafo de La Stampa, ha militato per anni nella pubblica assistenza di Albissola ed era stato segretario ai tempi del presidente Mario Ghersi rimanendo nel direttivo anche negli anni successivi.

Appassionato di pesca e di politica, dal 1995 al 1999 ha ricoperto il ruolo di consigliere di maggioranza con delega al commercio nel comune albissolese dal 1995 al 1999.

Al collega Martin e ai suoi familiari le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione.