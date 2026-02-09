Dego, imbrattato con vernice il murales della biblioteca all’aperto

Imbrattato con vernice rossa il murales della biblioteca all’aperto di Dego. La segnalazione è arrivata nella giornata di ieri tramite un post pubblicato su Facebook dal Circolo Culturale, che ha denunciato il danneggiamento dell’opera situata in piazza Emilio Botta.

"Passando dalla biblioteca all’aperto, ci siamo accorti di questo danno – scrive l’associazione –. Non vogliamo pensare che sia voluto, speriamo in un 'incidente', ma in qualunque modo sia andata ci lascia addosso tanta amarezza".

Un gesto che colpisce un luogo pensato "per essere per tutti, aperto e accogliente" e che, sottolineano, è stato danneggiato "per stupidità, cattiveria o leggerezza", senza che chi ha causato il danno ne rispondesse.