Porto Vado, prosegue la riqualificazione del waterfront e la realizzazione della nuova passeggiata (FOTO)

Proseguono gli interventi di riqualificazione del waterfront e la realizzazione della nuova passeggiata di Porto Vado, insieme alle opere di manutenzione e valorizzazione delle aree costiere, che stanno contribuendo a rafforzare il rapporto tra la città e il mare.

“Il progetto comprende inoltre la realizzazione della passeggiata del percorso ciclabile e dei nuovi spazi pubblici, oltre agli interventi per la nuova sede del Polo Nautico di Vado Ligure, elementi centrali di una più ampia strategia di rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio,” spiega il Sindaco Fabio Gilardi.

“Sono infine previsti interventi per la nuova spiaggia libera attrezzata e per la manutenzione dei Marinella, con l’obiettivo di offrire spazi sempre più curati, accessibili e sicuri, pensati per i cittadini e per chi sceglie Vado Ligure come luogo da vivere e da visitare,” conclude il primo cittadino vadese.