A San Bartolomeo al Mare oggi un incontro dedicato a Libereso Guglielmi e alla sua cucina naturale

Ci sono luoghi in cui la lettura non è soltanto un atto solitario, ma diventa esperienza condivisa, occasione d’incontro e racconto del territorio. A San Bartolomeo al Mare, affacciato su quella Riviera ligure dove il tempo sembra distendersi tra giardini e passeggiate sul mare, la rassegna “Il Tea con l’autore” rappresenta da anni uno di questi spazi privilegiati. Una tradizione culturale che continua a crescere e che, nel suo terzo appuntamento della stagione 2026, invita il pubblico a riscoprire una figura fuori dagli schemi e profondamente legata alla natura: Libereso Guglielmi.

Giovedì 12 febbraio alle 16.30, nella Sala Piccola del Centro Sociale Incontro, l’incontro vedrà la partecipazione di Tanya e Barry Guglielmi, affiancati dal giornalista e curatore editoriale Claudio Porchia, per la presentazione del volume Ricette per ogni stagione. Un libro che non si limita a raccogliere preparazioni culinarie, ma propone un percorso tra fiori ed erbe spontanee, raccontando una cucina semplice, accessibile e attenta alla biodiversità. È un invito a guardare al paesaggio con occhi diversi, a riconoscere ingredienti spesso dimenticati e a riscoprire un rapporto più consapevole con ciò che si porta in tavola.

Libereso, noto ai più come “il giardiniere di Calvino”, fu molto più di un botanico o di un floricoltore. Disegnatore, divulgatore, viaggiatore e pensatore libero, incarnò una visione della natura come spazio di conoscenza e libertà. Nel centenario della sua nascita e a dieci anni dalla scomparsa, l’incontro diventa occasione per avvicinarsi alla sua eredità culturale e umana, attraverso le pagine di un libro che ne riflette lo spirito curioso e anticonformista.

La rassegna, nata nel 2010 da un’intuizione di Alfea Possavino Delucis, tra le più longeve della provincia di Imperia, è giunta alla quindicesima edizione, conferma la sua vitalità grazie alla partecipazione del pubblico e alla collaborazione tra istituzioni, biblioteca, associazioni e operatori culturali locali.

In un’epoca in cui il viaggio culturale passa sempre più spesso attraverso esperienze intime e autentiche, incontri come questo ricordano che la scoperta può avvenire anche in un pomeriggio condiviso davanti a un libro. Per il viaggiatore curioso, Il Tea con l’autore non è soltanto una rassegna letteraria, ma una tappa di un itinerario più ampio: quello che unisce territorio, memoria e gastronomia, dimostrando ancora una volta che la cultura — come la cucina — è prima di tutto relazione.