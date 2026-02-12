UlisseFest 2026 approda a Genova: tre giorni di viaggi, storie e visioni nel segno dell’Elogio della fuga

Sarà ancora una volta una città di mare a ospitare UlisseFest che nel 2026 approderà a Genova, rafforzando una partnership nata a partire dallo scorso anno con il riconoscimento della città ligure come unica destinazione italiana nella prestigiosa classifica Best in Travel di Lonely Planet. Elogio della fuga è il filo conduttore scelto per la IX edizione del Lonely Planet UlisseFest – La festa del viaggio, in programma a Genova da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. Un invito a vivere l'esperienza come impulso creativo, come movimento che nasce dal desiderio di trasformare sé stessi e il proprio sguardo sul mondo.

Per tre giorni Genova diventerà il punto d’incontro per viaggiatori, scrittori, blogger, fotografi, giornalisti e artisti. La città ligure, con il suo porto storico affacciato sul Mediterraneo e i suoi vicoli che hanno visto transitare mercanti e culture da ogni angolo del mondo, rappresenta la cornice ideale per celebrare l’incontro tra culture e la scoperta di nuovi orizzonti. "Trasformeremo Genova in una mappa viva di storie, suoni e visioni — commenta Angelo Pittro, Direttore di Lonely Planet Italia. — In una città che da secoli guarda il mare come promessa di altrove, celebreremo l’“elogio della fuga”: non come semplice evasione, ma come slancio, curiosità, bisogno di cambiare prospettiva. Scrittori, artisti, viaggiatori e musicisti dialogheranno con il pubblico in un continuo scambio tra parole, musica e sguardi sul mondo. UlisseFest è un invito a partire – per incontrare l’altro, interrogare noi stessi e comprendere il mondo in cui viviamo."

“L’adesione all’UlisseFest è un tassello fondamentale della nostra strategia di posizionamento internazionale — dichiara Tiziana Beghin, l’Assessore al Turismo e Marketing Territoriale. — Dopo essere stati scelti da Lonely Planet come una delle dieci mete imperdibili al mondo per il 2025, portare a Genova il festival ufficiale della ‘bibbia del viaggio’ significa consolidare questo primato. Non è solo un evento di grande richiamo mediatico, ma un investimento che genera valore sociale e un turismo di ritorno duraturo. Utilizzando le risorse dell’imposta di soggiorno, restituiamo valore alla città attraverso una manifestazione che coinvolge scuole, università e imprese, promuovendo una cultura del viaggio responsabile e inclusiva che appartiene, per storia e vocazione, al DNA di Genova.”

Il programma, come da tradizione, proporrà incontri, reading, spettacoli, film, concerti e dj set che animeranno tre intense giornate. Nelle passate edizioni il festival ha catturato l’attenzione di migliaia di spettatori, offrendo a un vasto pubblico l’opportunità di incontrare ospiti italiani e internazionali accomunati dalla passione per il viaggio. UlisseFest (www.ulissefest.it) è il festival di Lonely Planet organizzato dalla casa editrice EDT, partner unico di Lonely Planet in Italia, che da oltre trent’anni pubblica le celebri guide e contenuti di viaggio.