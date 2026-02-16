Meteo, correnti da nord-ovest con neve in montagna e vento in pianura

Ancora qualche perturbazione da nordovest ad inizio settimana, con neve sulle Alpi e vento in pianura. Una seconda perturbazione giovedì e poi dovrebbe aprirsi un periodo più stabile.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 16 e domani, martedì 17 febbraio

Molto nuvoloso o coperto sulle Alpi, con nevicate fino a bassa quota su Alpi torinesi, Vall d'Aosta e Alpi settentrionali, causa presenza di aria più fredda. Su restanti zone nuvoloso per nubi alte intervallate da rasserenamenti.

Temperature massime comprese tra 13 e 16 °C, in aumento domani, mentre le minime domani mattina saranno tra 1 e 5 °C su pianure, fino 8/9 °C su coste liguri.

Forti venti di Foehn sulle Alpi con raffiche anche oltre i 100 km/h. Foehn che si spingerà fino in pianura nel pomeriggio, con raffiche fino 50/60 km/h, e su Liguria con raffiche anche oltre i 70/80 km/h. Sia in pianura che in Liguria si attenuerà a partire dal pomeriggio di domani, mentre sulle Alpi solo a partire dalla nottata successiva.

Mercoledì 18 febbraio

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento dalla serata per l'arrivo di una nuova perturbazione da ovest. Temperature in leggero calo per l'ingresso di aria più fredda da nord, con possibili brinate e locali gelate notturne in pianura. Venti assenti o deboli variabili.

Giovedì 19 febbraio

Maltempo dalla notte con piogge diffuse, più accentuate su Liguria e basso Piemonte, dove la neve potrà scendere fin sui 600/700 m. Miglioramento già dal mattino a partire da ovest. Temperature in aumento nelle minime e stazionarie nelle massime. Venti forti da nord su Liguria e moderati sempre da nord o nordest su pianure piemontesi.

Tendenza fine settimana

Da venerdì graduale aumento della pressione sul Mediterraneo, per quello che potrebbe essere il primo weekend primaverile di quest'anno.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/678-Stagionali_Marzo_2026.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.