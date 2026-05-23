Savona, il 25 maggio "No other land" a cura di Arci Savona

Appuntamento a Savona, lunedì 25 maggio, alle ore 17.30 nella Sala Rossa del Comune, con "No other land".

L'iniziativa promossa da ARCI Savona, col patrocinio del Comune di Savona, vedrà la presenza di Ariel Dello Strologo, consigliere della comunità ebraica di Genova. A moderare l'incontro sarà il giornalista Mimmo Lombezzi. A questo primo incontro ne seguirà uno successivo, nel mese di giugno, con la presenza di Karim Hamarneh, presidente dell'Associazione culturale Liguria-Palestina.

"Il massacro che sta avvenendo nei confronti del popolo palestinese e anche le ultime vicende vergognose riferite ai trattamento intollerabile nei componenti della Flotilla non possono vederci inerti e passivi - dichiara Franco Zunino, presidente ARCI Savona - È ora che si giunga, anche su pressione dal basso, alla determinazione di porre fine a questo massacro e al riconoscimento dello Stato di Palestina, così come previsto nelle risoluzioni, disattese, dell'ONU".