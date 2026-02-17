Lavori alla passerella del Castelletto, semaforo sotto accusa. Impegno x Finale: "Cantiere senza lavori, ma ecco i chilometri di coda"

Torna a criticare senza sconti la gestione dei cantieri cittadini il gruppo di minoranza “Impegno x Finale”, in particolare in merito al cantiere sulla passerella Castelletto-San Donato, finito al centro delle polemiche per i pesanti disagi alla circolazione che si sono verificati sull’Aurelia domenica pomeriggio.

“Ed ecco che alla prima prova abbiamo un gran fallimento. Esito del tutto scontato. A tutti a parte che alla Pubblica Amministrazione” esordiscono i consiglieri di opposizione, mettendo nel mirino, un cantiere “aperto da un mese e mezzo con lavori al contagocce, ‘verifiche tecniche’ (così definite dal Comune) che sarebbero state più opportune senza un’area di cantiere inutile e arrecante grandi disagi alla circolazione, e operai che si vedono ogni tanto per caso. Ed al primo week end di festa neppure una previsione di utilizzo movieri. Solamente a danno fatto la presenza dei vigili a cercare di tamponare un errore madornale unicamente imputabile all’assessorato competente”.

La critica si allarga poi ad altri cantieri cittadini che incidono sulla mobilità. “Stesso copione per gli altri principali cantieri che hanno ripercussioni sulla viabilità: via Dante, che rimane l’incompiuta più inspiegabile, Salita del Grillo dove invece un semaforo ci vorrebbe, la frana dal Porto che ormai ha compiuto un anno ma non sappiamo ancora come si concluderà (soprattutto per le tasche dei finalesi)”.

Un elenco che, secondo la minoranza, dimostrerebbe una gestione complessiva inefficace dei lavori pubblici. “Per dimostrare incapacità e incompetenza da parte di chi dice di amministrare la Città quanti danni dobbiamo ancora sopportare?” conclude la minoranza.