Borgio Verezzi, nuovo accesso ciclopedonale: "Opera strategica che garantirà un collegamento fluido tra paese e litorale"

Ieri il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha fatto tappa a Borgio Verezzi, dove, insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone e al sindaco Renato Dacquino, ha partecipato al sopralluogo che segna l’avvio ufficiale del cantiere del nuovo sottopasso ciclopedonale.

"Si tratta di un'opera strategica, sostenuta da Regione Liguria con un investimento di 2,5 milioni di euro, fondamentale per la realizzazione del nuovo accesso alla passeggiata a mare e la messa in sicurezza della viabilità circostante - commenta - Il progetto punta a eliminare la storica barriera costituita dalla linea ferroviaria e dalla statale Aurelia, garantendo finalmente un collegamento fluido tra l'abitato e il litorale. L'obiettivo è migliorare drasticamente la qualità degli spostamenti per pedoni e ciclisti in una zona ad alta densità turistica, rendendo le attività cittadine più accessibili e moderne".

"Oltre all'infrastruttura principale, l'intervento prevede una riorganizzazione complessiva dell'area con nuovi marciapiedi e parcheggi pubblici a raso. Un passo avanti decisivo per la mobilità sostenibile che trasforma la viabilità locale, mettendo al centro la protezione dei cittadini e la valorizzazione del contesto paesaggistico - aggiunge - Ultima tappa della giornata ad Andora insieme all'assessore Giacomo Giampedrone e al Sindaco Mauro Demichelis, per celebrare il cinquantesimo anniversario della fondazione del Gruppo Comunale di Protezione civile e Antincendio Boschivo".

"Il presidio, nato nel 1976, è divenuto nel tempo un pilastro fondamentale per la gestione delle emergenze e la salvaguardia del territorio. Partecipare a questo evento ha significato onorare un traguardo storico: cinquant'anni di dedizione che testimoniano un servizio ininterrotto a tutela della collettività e che rappresentano, ancora oggi, una risorsa indispensabile per l'intera comunità locale - conclude - Un plauso particolare va al presidente A.I.B. Alberto Petrucco e a tutti i volontari per il costante impegno profuso in questi decenni. Celebrare questa ricorrenza permette di riconoscere il valore di un presidio che da mezzo secolo garantisce sicurezza e prontezza operativa, confermandosi un esempio virtuoso di volontariato al servizio del bene comune".