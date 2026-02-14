 / Solidarietà

Dal Genoa Club "U Carbunin" un aiuto concreto a chi aiuta: donato un contributo alla Croce Rossa di Varazze

Il club di tifosi rossoblù nei giorni scorsi era stato protagonista dell'evento guidato da Plastic Free sul litorale varazzino

Il Genoa Club U Carbunin conferma il proprio impegno nel sociale con una nuova iniziativa solidale a favore della Croce Rossa di Varazze.

Dopo aver recentemente sostenuto la Protezione civile con una donazione e aver contribuito attivamente all’evento Plastic Free sul territorio, il Club prosegue il proprio percorso di responsabilità e attenzione verso la comunità locale, destinando un contributo concreto a supporto delle attività della Croce Rossa.

L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare la passione sportiva in un motore di solidarietà reale, capace di generare valore e sostegno per chi opera ogni giorno in prima linea nell’assistenza alle persone e nelle emergenze. Il Genoa Club U Carbunin intende così ribadire che l’identità di un club non si misura solo nel tifo e nell’aggregazione, ma anche nella capacità di restituire qualcosa al territorio.

Il direttivo del Club desidera ringraziare tutti i soci e i sostenitori che, con la loro partecipazione e il loro contributo, rendono possibile portare avanti queste azioni concrete. L’obiettivo è continuare su questa linea anche in futuro, promuovendo nuove iniziative sociali e collaborazioni con le realtà di volontariato locali.

Il Club auspica, inoltre, che questa iniziativa possa essere uno stimolo anche per altre realtà associative e altri club a seguire la stessa strada: sostenere le associazioni che operano per il bene di tutti è un gesto concreto che rafforza l’intera comunità.

