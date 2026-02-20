SILF Liguria, tre giorni di incontri istituzionali per sicurezza, parcheggi e politiche abitative del personale della Guardia di Finanza

Si è conclusa oggi un’intensa tre giorni di incontri istituzionali promossa dal SILF Liguria, finalizzata ad affrontare alcune delle principali criticità che interessano il personale della Guardia di Finanza in servizio sul territorio ligure. Lo scorso 18 febbraio, una delegazione del SILF Liguria, guidata dal Segretario Generale Regionale Umberto Orlandi, ha incontrato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Avv. Marco Paroli.

Nel corso del confronto, è stata evidenziata la criticità legata ai lavori di demolizione del varco San Benigno, avviati senza considerare adeguatamente la presenza del personale operante. A seguito dell’incontro, i lavori sono stati sospesi, consentendo una verifica delle condizioni di sicurezza e delle interferenze operative. È stata inoltre avviata un’interlocuzione per individuare, all’interno del sedime portuale, stalli di sosta riservati al personale in servizio presso la Caserma Testero.

Il 19 febbraio, insieme alle altre sigle sindacali, il SILF ha partecipato al secondo incontro con la Regione Liguria, alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche Abitative, Marco Scajola, e dell’assessore regionale alla Sicurezza, Sergio Ripamonti. Il tavolo di lavoro, avviato il 14 gennaio con il Presidente della Regione su iniziativa del SILF, è finalizzato a definire una politica abitativa agevolata e dedicata al personale delle forze di polizia, per fornire risposte concrete alle difficoltà abitative riscontrate sul territorio.

Nella giornata odierna, 20 febbraio, si è svolto infine un incontro con l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova, Paola Viscogliosi, alla quale sono state rappresentate le problematiche legate alla carenza di posti auto riservati al personale in servizio presso la Caserma Testero. Il SILF ha proposto la creazione di stalli ad uso promiscuo: dalle 07:00 alle 18:00 riservati al personale della Guardia di Finanza e dalle 18:00 alle 07:00 destinati alla cittadinanza.

La richiesta avanzata non rappresenta una concessione di favore, bensì una misura di tutela per il personale, anche alla luce dei recenti attentati incendiari ai danni di autovetture private di finanzieri avvenuti a Roma nel mese di dicembre e rivendicati da gruppi anarchici, episodi che hanno evidenziato la necessità di garantire maggiori condizioni di sicurezza.

Sempre nella mattinata odierna, una delegazione del SILF ha effettuato un sopralluogo presso il varco San Benigno per verificare il rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle interferenze connesse ai lavori di demolizione.

“Il SILF – dichiara il Segretario Generale Regionale Orlandi – continuerà a presidiare ogni tavolo istituzionale utile a garantire sicurezza, dignità lavorativa e condizioni abitative adeguate al personale. Questo è il lavoro concreto di un sindacato serio”.