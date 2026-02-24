Finto carabiniere truffa una 90enne: arrestato, recuperati gioielli per 10mila euro

Ieri, la Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto alle truffe in danno di persone anziane, ha arrestato un venticinquenne con l’accusa di truffa aggravata in concorso.

I poliziotti della Squadra Mobile di Savona sono stati insospettiti da un uomo a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, che dai primi accertamenti è risultata noleggiata in provincia di Caserta e, percorrendo l’autostrada, aveva effettuato diverse uscite ai caselli della provincia per poi dirigersi verso Ventimiglia.

Grazie alla collaborazione con l’omologo ufficio investigativo della Questura di Imperia, è stato attivato un servizio di osservazione che ha consentito di accertare come l’uomo avesse appena consumato una truffa ai danni di una signora di 90 anni residente nel comune di Soldano nell'imperiese.

Il tempestivo intervento degli operatori della Squadra Mobile ha permesso di procedere all’arresto in flagranza di reato del giovane e di recuperare l’intera refurtiva, costituita da monili in oro, ricordi di una vita dell’anziana vittima, per un peso complessivo di circa 110 grammi e un valore di circa 10mila euro, successivamente restituita alla legittima proprietaria.

Secondo quanto ricostruito, la vittima era stata contattata telefonicamente da un interlocutore che, qualificandosi falsamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri, le prospettava inesistenti conseguenze penali se non avesse mostrato i propri oggetti in oro a un presunto magistrato.

Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Imperia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo disposto per la giornata odierna.