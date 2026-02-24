Troupe de "La volta buona" e band coinvolte nell'incidente tra Varazze e Celle in A10: "Ho pensato che fossero tutti morti"

"Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti".

Queste le parole di Rosanna Cacio, inviata de "La Volta buona", programma televisivo in onda su Rai Due condotto da Caterina Balivo, in merito all'incidente che l'ha vista coinvolta domenica scorsa in autostrada tra Varazze e Celle mentre si dirigevano verso Sanremo per lavorare al Festival.

La troupe Rai, viaggiava in un van con a bordo la giornalista, due autori e un film maker, quando ad un certo punto nella galleria Cavetto, il mezzo ha tamponato un'auto che si è ribaltata.

A bordo della macchina viaggiava la band pisana "Animeniacs" che si dirigeva proprio proprio nella città dei fiori.

Sul posto immediato era stato l'intervento dell'automedica del 118 e di tre ambulanze della Croce d'Oro di Albissola, Croce Rosa di Celle e Croce Rossa di Varazze con quest'ultime che hanno trasportato due feriti in codice giallo all'ospedale San Paolo. I vigili del fuoco si sono occupati di liberare gli occupanti all'interno del mezzo e la polizia stradale, con il personale autostradale, si è occupata di rilevare l'incidente e regolare il traffico.

"Tanta paura ma, ringraziando il cielo, è andato tutto bene. Stavamo viaggiando per iniziare la settimana di racconto del Festival - ha raccontato a "Il Tirreno" Rosanna Cacio - In piena galleria il nostro van ha tamponato un altro mezzo che è schizzato via e si è ribaltato. Ho chiamato subito i soccorsi. Sono rimasta colpita dalla rapidità con cui vigili del fuoco e polizia sono intervenuti".

I componenti della band feriti comunque nonostante gli acciacchi stanno meglio e tramite le loro stories Instagram direttamente da Sanremo hanno fatto capire che riusciranno ad esibirsi.