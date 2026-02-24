Pietra Ligure, cede la ringhiera a scuola: bimbo di 9 anni cade dal terrazzino

Paura questa mattina alla scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, dove un bambino di 9 anni è caduto da un terrazzino nel cortile interno, dopo il cedimento di una ringhiera, facendo un volo di circa 4 metri.

L’allarme è scattato intorno alle 10, quando insegnanti e personale scolastico si sono accorti dell’accaduto e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i volontari della Croce Bianca di Borgio, l’automedica del 118 e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Dopo le prime cure prestate direttamente nel cortile dell’istituto, il bambino è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo le prime informazioni, ha riportato un trauma cranico, ma non è in pericolo di vita. È previsto il trasferimento all’ospedale Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti e monitoraggio.