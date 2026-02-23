Petardi nel greto del Centa, scoppia un piccolo incendio di sterpaglie: fiamme domate dai Vigili del fuoco

Poteva avere conseguenze più gravi di quelle che sono state sventate grazie all'intervento dei vigili del fuoco, la "bravata" compiuta da un piccolo gruppetto di ragazzi che nel pomeriggio odierno, intorno alle 16.20, ha fatto sviluppare un piccolo incendio si è sviluppato nel greto del fiume Centa lanciando alcuni petardi nell'area, provocando l'accensione della vegetazione presente.

Le fiamme, divampate tra le sterpaglie, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La squadra giunta sul posto ha prontamente domato il rogo, evitando che l'incendio si propagasse ulteriormente e prima che si registrassero danni a cose o persone.