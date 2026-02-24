Incendio in un’abitazione a Quiliano: padre e figlia in codice rosso

Paura nella tarda serata di ieri a via Vaccamorta, nel comune di Quiliano, dove un’abitazione ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato intorno alle 23.30, quando una segnalazione al numero unico di emergenza 112 ha attivato l’immediato intervento dei soccorsi.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze della Croce Bianca di Savona e della Croce Oro Mare, insieme all’automedica del 118 e alle forze dell’ordine, che hanno provveduto a isolare l’area.

All’interno dell’abitazione si trovavano due persone, un padre anziano e la figlia, rimasti intossicati dal fumo sprigionato dall’incendio. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona per inalazione di fumo.