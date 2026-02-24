Vado Ligure, torneo di burraco solidale: raccolti mille euro per il Campo Giovani Disabili di Domodossola

Sabato 21 febbraio si è tenuta a Vado Ligure, nei locali della Baia dei Pirati di Porto Vado, la seconda edizione del Torneo di Burraco Libertas, organizzato dal Lions Club Vado Ligure-Quiliano “Vada Sabatia”in collaborazione con l’Associazione Maniman Savona, il Circolo di Burraco e Bridge di Cairo Montenotte, ed il Centro Provinciale Libertas Savona APS.

L’iniziativa, che ha visto una partecipazione numerosa e coinvolta, è stata organizzata a favore del Campo Giovani Disabili di Domodossola, un progetto che offre ai ragazzi un’importante opportunità di crescita, socializzazione e autonomia attraverso attività educative, ricreative e inclusive.

La manifestazione è stata impreziosita dalla presenza di Francesco, che ha commosso i presenti raccontando della sua partecipazione al campo Giovani dello scorso anno.

Grazie alla generosità dei partecipanti e al grande lavoro dei volontari, sono stati raccolti dei 1000 euro, che verranno interamente destinati all’organizzazione delle attività del campo. Un risultato significativo che testimonia ancora una volta quanto la collaborazione tra associazioni e territorio possa tradursi in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.

L'organizzazione desidera ringraziare l'Avis di Mallare, l'Associazione Stelle al Merito dello sport e la comunità terapeutica e riabilitativa Cascina Piana per il fattivo sostegno alla manifestazione: "Eventi come questo non rappresentano soltanto un momento di svago e condivisione, ma diventano strumenti preziosi di solidarietà, capaci di creare rete e sostenere progetti dal forte valore sociale. Per chi desiderasse ricevere maggiori informazioni sul Campo Giovani Disabili di Domodossola o contribuire alle prossime iniziative, è possibile contattare gli organizzatori".